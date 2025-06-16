Kastamonu’yu Lübnanlı Heyet Gezdiler

KASTAMONU’DA TANITIM TURU GERÇEKLEŞTİ

Kastamonu, yurt dışındaki hedef pazar tanıtım çalışmaları çerçevesinde Lübnan merkezli seyahat acenteleri ve sektördeki profesyonelleri misafir etti. Kastamonu Valiliği’nin koordinasyonuyla, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Kastamonu Turizm Altyapı ve Hizmet Birliği (KASTAB) ve Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü gibi kurumların iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte Lübnanlı heyet, şehrin doğal ve kültürel zenginliklerini deneyimleme fırsatı buldu.

Tanıtım turunun ilk durağı, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Mahmutbey Camisi oldu. Ardından, sakin şehir unvanına sahip Daday’ın doğal yaşam alanları ve at çiftlikleri ziyaret edildi. Heyet, Küre Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi ve Azdavay’daki Çatak Kanyonu’nun cam seyir terasını da görme imkanı buldu. Programın sonunda Ilgaz Dağı Milli Parkı’nın güzelliklerini keşfeden heyet, Kastamonu’nun yerel lezzetlerini de tatmayı ihmal etmedi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Lübnan heyetiyle bir araya gelerek şehrin turizmini geliştirmek için yapılabilecekler hakkında istişarelerde bulundu. Dallı, heyetin Kastamonu’nun tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini iki gün boyunca detaylı bir şekilde incelediğini vurguladı. “Turizm, Kastamonu için önemli bir gelir kapısı. Bu konu üzerinde hassas bir şekilde duruyoruz. Lübnanlı turizmciler, KUZKA’nın Batı Karadeniz’i Keşfet Alternatif Destek Programı, çerçevesinde Kastamonu’ya özel sunulan teşviklerin, bölgemize yönelik tur paketi oluşturmaları konusunda kendilerini motive ettiğini ifade ettiler.” diyen Dallı, Kastamonu’nun turizm potansiyelini hem ulusal hem uluslararası ölçekte tanıtma çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.