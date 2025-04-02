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Kastamonuspor Altınordu’yu 2-0 Mağlup Etti

GMG KASTAMONUSPOR, ALTINORDU’YU MAĞLUP ETTİ

GMG Kastamonuspor, TFF 2. Lig 29. haftasında Altınordu’yu ağırlayarak 2-0’lık galibiyet elde etti. Maçta hakem olarak Tolka Akbaba, Hasan Hüseyin Tetik ve Mehmet Ali Yılmaz görev aldı.

MAÇIN KADROLARI

GMG Kastamonuspor’un kadrosu şu isimlerden oluştu: Furkan Taş, Oğuz Yılmaz, Eran Kartal, Burak Bilgen, Erkam Reşmen, Barış Gök, Ali Altınöz (Kerem Baykuş dk. 85), Çınar Tarhan (Mustafa Kapı dk. 90), Metincan Cici (Naim Dönmez dk. 46), Ersel Aslıyürek (Ömer Kuşan dk. 84), Taner Gümüş (Yasin Başaytaç dk. 77).

Altınordu ise şu oyuncularla sahaya çıktı: Serhat Öztaşdelen, Alper Tursun, Mete Yıldız (Ali Çırak dk. 90+2), Yusuf Şahin Örnek, Ali Barak, Kaan Baysal, Burak Gültekin (Emre Sabri Aydinel dk. 86), Bahattin Karahan, Hüseyin Bulut, Koray Dağ (Ege Arslan dk. 64), Furkan Emin Kaçmaz (Keni Var Uzun dk. 64).

GOLLER VE SARILAR

GMG Kastamonuspor’un gollerinin sahibi Ersel Aslıyürek, karşılaşmanın 63. ve 66. dakikalarında fileleri havalandırdı. Maçta gösterilen sarı kartlar ise şu oyuncular içindi: Erkam Reşmen, Yasin Başaytaç, Oğuz Yılmaz, Burak Bilgen, Ali Altınöz (GMG Kastamonuspor), Bahattin Karahan, Hüseyin Bulut (Alparslan Baran dk. 86), Ali Bayrak (Altınordu).

Kastamonu’da gerçekleşen bu maç, GMG Kastamonuspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

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