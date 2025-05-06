Kastamonuspor, Beykoz Anadoluspor İçin Çalışıyor

KASTAMONUSPOR HAZIRLIKLARA DEVAM EDİYOR

GMG Kastamonuspor, Beykoz Anadoluspor ile TFF 2. Lig Beyaz Grup play-off karşılaşmasına yönelik antrenmanlarını sürdürüyor. Üçüncü sırada tamamladığı grup mücadelesinin ardından Beykoz Anadoluspor ile rakip olan Kastamonuspor, çalışmalarını İsmail Dikmenli Tesisleri’nde taktik ağırlıklı olarak gerçekleştiriyor. Müsabaka ise 8 Mayıs Perşembe günü saat 16.00’da Gazi Stadyumu’nda gerçekleşecek.

KASTAMONUSPOR RAKİBİ ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYOR

Kastamonuspor, Beykoz Anadolu A.Ş. ile 2016 yılından bu yana 10 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadeleler sonucunda 7 kez Kastamonuspor galip gelmeyi başarken, Beykoz Anadoluspor 3 kez galibiyet elde etti. Son karşılaşmada ise Kastamonuspor, Beykoz Anadoluspor’u deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, Kastamonuspor’un Antrenmanına katılarak futbolculara moral vermek amacıyla ziyarette bulundu. Teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelen Ekmekci, “Kastamonuspor’un her zaman yanındayız. Bugün de idmanlarında kendilerini ziyarete geldik. Ben de tüm Kastamonu’yu 12. adam olarak takımımızı desteklemeye, Gazi Stadyumu’na saat 16.00’da davet ediyorum. Görüşmek, buluşmak dileğiyle teşekkür ediyorum” dedi.

Kastamonuspor Teknik Direktörü Ergin Keleş ise bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Keleş, tüm oyuncularının değerli olduğunu vurgulayarak, play-off mücadelesinde ellerinden geleni yaparak üst lige çıkacaklarına inandıklarını belirtti. Ziyaret sırasında teknik heyet ve futbolculara baklava ikramı yapıldı.