Katalonya, İsrail ile ilişkileri sonlandırdı

BARCELONA BELEDİYESİ’NDEN İSRAİL İLE İLİŞKİLERİ KESME KARARI

Hamas, İspanya’nın özerk Katalonya bölgesinde bulunan Barcelona Belediyesi’nin, İsrail hükümetiyle olan kurumsal ilişkileri sona erdirme ve Tel Aviv Belediyesi ile yapılan “kardeş şehir” anlaşmasını askıya alma kararını memnuniyetle karşıladı. Hamas’tan gelen yazılı açıklamada, “İşgalci İsrail hükümetiyle kurumsal ilişkileri kesme ve Tel Aviv Belediyesi ile kardeş şehir anlaşmasını askıya alma kararından dolayı Barcelona Belediye Meclisi’ni takdir ediyoruz. Bu karar, halkımıza yönelik 20. ayına giren vahşi soykırım savaşına karşı gösterilen onurlu bir dayanışmadır” denildi.

DÜNYA ÜLKELERİNE ÇAĞRI

Açıklamada, dünya genelindeki devletlere ve şehirlere, İsrail’i uluslararası toplumdan tecrit etme ve Gazze’deki Filistinlilere yönelik aç bırakma politikaları nedeniyle yargılama çağrısı yapıldı. Bu adımın insanlık adına ve Filistin davasının adaleti için gereklilik teşkil ettiği vurgulandı. İspanya’nın doğusundaki Barcelona kenti, Gazze’de yaşananları “insanlık dışı” olarak nitelendirerek, İsrail ile tüm kurumsal ilişkilerini kesme kararı aldı.

KARAR METNİ VE MADDELER

Barcelona Belediye Meclisi, “uluslararası hukuka saygı gösterene kadar İsrail ile tüm kurumsal ilişkileri kesme” ve “Barselona-Tel Aviv kardeş şehir anlaşmasını askıya alma” kararını çıkardı. Karar metninde, “Barselona’nın İsrail yanlısı şirketlerle çalışmayı durdurması, Barselona Fuarı’nda İsrail stantlarının açılmasına izin verilmemesi, silah ambargosu getirilmesi ve Barselona Limanı’na İsrail hükümetine silah taşıyan gemilerin yanaşmasının yasaklanması” gibi çeşitli maddeler de yer aldı.

GEÇMİŞTEKİ BENZER KARARLAR VE YENİ DURUM

Barselona Belediyesi, Şubat 2023’te eski Belediye Başkanı Ada Colau döneminde İsrail ile ilişkilerin kesilmesini öngören bir karar almış, ancak daha sonra göreve gelen yeni Belediye Başkanı Jaume Collboni, Tel Aviv ile ilişkileri yeniden başlatmıştı. Katalonya özerk yönetimi ise geçtiğimiz haftalarda, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki askeri operasyonlarını protesto amacıyla Tel Aviv’deki dış ilişkiler ve ticaret temsilciliklerini kapatma kararı aldı.