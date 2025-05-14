Katar, 200 Milyar Dolarlık Anlaşma Yaptı

ABD BAŞKANI TRUMP’IN KATAR ZİYARETİ VE ANLAŞMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu çerçevesinde Katar’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Katar Havayolları’nın Boeing ile 160 uçak alımı için 200 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yapılan ikili görüşmenin ardından, savunma ve havacılık gibi birçok alanda önemli işbirliği anlaşmaları imzalandı.

İKİLİ GÖRÜŞME VE ANLAŞMALARIN ÖNEMİ

İmza töreninin ardından Katar Emiri Al Sani, “Başkan Trump ile yaklaşık iki saat boyunca güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki duruma ilişkin pek çok konuyu ele aldık. İmzaladığımız bu anlaşmalardan sonra ABD ile Katar arasındaki ilişkileri yeni bir seviyeye çıkardık. Başkan Trump’a bu tarihi ziyaretinden dolayı yeniden teşekkür ederim.” şeklinde açıklama yaptı.

GÖRÜŞMELERDE DİĞER GÜNDEM MADDELERİ

ABD Başkanı Trump, Al Sani ile gerçekleştirdiği görüşmelerde bir dizi önemli konuyu da ele aldıklarını belirterek “Rusya, Ukrayna, dünyaya ilişkin birçok başlığı görüştük. Oldukça ilginç bir durumun yaşandığı İran’ı değerlendirdik. Bunun iyi sonuçlanacağını düşünüyorum. Bir şekilde iyi sonuçlanmalı. Sizin çok büyük faydanız oldu.” ifadelerini kullandı.

BOEING İLE ANLAŞMA VE DOSTLUK VURGUSU

Trump, Katar Havayolları’nın Boeing ile imzaladığı anlaşmaya da dikkat çekerek, Katar’ın 160 uçak alımı için yaptığı anlaşmanın Boeing tarihindeki en büyük anlaşma olduğunu vurguladı. Ayrıca, ABD savaş uçaklarının yarın gerçekleştireceği bir gösteri olduğunu belirterek, Katar Emiri’ne “dostluğundan” dolayı teşekkür etti.