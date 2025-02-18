Katar, ABD ve İsrail’e Tepki Gösterdi

ABD VE İSRAİL’İN GAZZE AÇIKLAMALARI

ABD ve İsrail, son günlerde Gazze Şeridi ile ilgili olarak tartışmalı açıklamalarda bulundu. Bu teklif ve açıklamalar sonrasında yurtiçinde ve yurtdışında bir takım tepkiler yükselmeye başladı. Bu bağlamda Katar’dan da bir yanıt geldi.

BÖLGENİN GELECEĞİ FİLİSTİNLİLER TARAFINDAN BELİRLENMELİ

Katar, çatışmaların sona ermesinin ardından Gazze Şeridi’nin geleceğine dair ABD ve İsrail tarafından yapılan açıklamalara yanıt verdi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, İsrail’in Hamas’ı Gazze’den çıkarma isteğine ve ABD’nin Gazze’yi devralma arzusuna karşı, “Bölgenin geleceğine yabancıların değil Filistinlilerin karar vermesi gerekir” diyerek durumu değerlendirdi.

FİLİSTİNLİLERİN TEMSİLİ ONLARIN KENDİ SORUMLULUĞU

Bu konunun bir Filistin meselesi olduğunu ifade eden el-Ensari, “Filistinlileri resmi sıfatla kimin temsil edeceği ve siyasi alanda grup ve partilerin kimler olacağı Filistinlilerin sorunudur” şeklinde açıklamada bulundu.