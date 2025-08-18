Katar Amfibi Gemisi İstanbul’da Demirledi

KATAR EMİRİ DONANMASI’NA YENİ AMFİBİ GEMİ

Katar emirinin donanması için İtalya’da inşa edilen amfibi nakliye gemisi Al Fulk (L141), İstanbul’daki Harem Limanı’na demirledi. Limana demirleyen bu gemi havadan görüntülendi. Fincantieri tarafından Palermo ve Muggiano’daki tersanelerde üretilen gemi, 24 Ocak 2023 tarihinde Palermo’da denize indirildi ve 2024 sonunda Katar’a teslim edilecek.

AL FULK’UN TASARIM VE KAPASİTESİ

143 metre uzunluğunda ve 21,5 metre genişliğindeki gemi, 550 kişilik yolcu kapasitesine sahip. NH90 helikopterlerine iniş imkanı sunan geniş bir uçuş güvertesi, iki araç rampası, çıkarma gemilerinin kullanılabildiği iç havuza ve geniş bir garaja sahip olan Al Fulk, çok yönlü operasyonlar için uygun bir donanım sunuyor. RINAMIL standartlarına göre tasarlanan bu gemi, insani yardım görevleriyle birlikte kara kuvvetlerine destek ve savunma operasyonları gibi farklı görevlerde de kullanılabilecek.

AMAÇLARI VE İŞLEVİ

Geminin ana görevinin hava savunması olduğu, bu kapsamda Katar’ın El Zubarah sınıfı hava savunma korvetleriyle müşterek çalışacağı bildiriliyor. Al Fulk üzerinde yer alan Leonardo’nun Kronos çok fonksiyonlu radarı ile yeni nesil Kronos Güç Kalkanı L-Bant radarı, geminin uzun menzilli hava görüntülerini korvetlerle paylaşmasına yardımcı olarak Katar Emiri Deniz Kuvvetleri’nin hava savunma kapasitesini artıracak.