Katar Arabuluculuğunda Ukraynalı Çocuklar Rusya’dan Alındı

KATAR ARACILIĞIYLA ÇOCUKLAR AİLELERİNE KAVUŞTU

Rusya, 11 ila 17 yaşları arasındaki 5 Ukraynalı çocuğu, Katar’ın arabuluculuğu sayesinde ailelerine ve yakınlarına teslim etti. Ukrayna’daki savaş sırasında Rusya tarafından alınan bu çocuklar, Katar üzerinden ailelerine ulaştı. Moskova’daki Katar Büyükelçiliği’nde, Katar’ın Rusya Büyükelçisi Ahmed bin Nasser Al Thani ve ombudsmanlık ofisinin başkanı Aleksey Gazaryan, çocuklarla akrabaları ve refakatçileri bir araya geldi.

RUS YETKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR

Rusya Çocuk Hakları Başkanlık Komiseri Maria Lvova-Belova, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 kız ve 3 erkek çocuğun ebeveynlerine ve Ukrayna’daki akrabalarına teslim edileceğini belirtti. Lvova-Belova, çocuklardan birinin büyük amcasıyla Rusya’da yaşadığını ve büyükannesinin Ukrayna’da bulunduğunu, başka bir kız çocuğun büyükannesiyle Rusya’da yaşadığını ve babasının Ukrayna’da onu beklediğini ifade etti. Ayrıca, bir çocuğun Rusya’da bir kurumda kaldığını ve yakında annesinin yanına döneceğini söyledi.

KATAR’IN ROLÜ VURGULANDI

Maria Lvova-Belova, “Bu süreçte Katar’a yardımları için çok teşekkürler. Ukrayna tarafıyla müzakerelere giriyorlar, ulaşım ve diğer masrafları karşılıyorlar, çocuklara ve yakınlarına refakat ediyorlar. Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne, uzman kuruluşların temsilcilerine yardım ediyorlar” dedi. Katar, Ukrayna’da 3 yıldır devam eden savaşta, ailelerinden ayrılan ve Rusya’ya götürülen çocukların geri dönüşlerinin sağlanması konusunda Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapıyor.

Ukrayna’daki resmi verilere göre, savaşın başladığı Şubat 2022’den bu yana en az 20 bin Ukraynalı çocuk, Rus işgali altındaki topraklardan kaçırılarak ya Ukrayna’nın diğer Rus kontrolündeki bölgelerine ya da Rusya’ya gönderildi.