Katar Başbakanı Al-Thani Açıklamalarda Bulundu

ATEŞKES MÜZAKERELERİ VE HAIN SALDIRILAR

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, müzakereleri yürüten bir ülkede müzakerecileri hedef almanın etik dışı ve haince olduğunu söyledi. Al-Thani, “ABD’li yetkililer, saldırı başladıktan 10 dakika sonra Katar’ı İsrail saldırısı konusunda uyardı” ifadesini kullandı. Doha’da düzenlediği basın toplantısında İsrail’in Hamas heyetine düzenlediği saldırıyı “devlet terörizmi” olarak adlandıran Al-Thani, Katar’ın bu tür saldırılara yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

KATAR’IN CAYDIRICI YAKLAŞIMI

Katar, İsrail’in saldırısına karşı hiçbir ihlali göz ardı etmeyeceğini ve gelecekteki saldırıları caydırmak için kapsamlı bir yaklaşım benimseyeceğini aktardı. Al-Thani, “İsrail saldırısına yanıt olarak yasal işlemler yürütecek bir ekip kuracağız” şeklinde konuştu. Ayrıca, Netanyahu’nun bölgesel barışa yönelik çabaları sabote ettiğini vurguladı.

BÖLGESEL TEPKİ ÇAĞRISI

İsrail’e karşı bölgesel bir tepki çağrısı yapan Al-Thani, “Bir dönüm noktasına geldik” diyerek tüm bölgenin bu barbarca davranışa karşı tepkisini göstermesi gerektiğini ifade etti. Netanyahu’nun bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini savunan Al-Thani, kişisel çıkarları için bölgeyi istikrarsızlaştırdığını söyledi.

KATAR’IN ARABULUCULUK ROLÜ

Doha saldırısının ardından Katar’ın müzakerelerdeki arabuluculuk rolünü askıya alacağı yönündeki iddialara değinen Al-Thani, böyle bir durumun söz konusu olamayacağını dile getirdi. “Arabuluculuk çabaları Katar’ın kimliğinin bir parçasıdır ve bu konudaki rolünden hiçbir şey onu caydıramaz,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, ABD’nin önerisi üzerine yapılan görüşmelerin geçerliliği konusunda şüphelerini dile getirdi.

SONUÇ VE İFADELER

Al-Thani, söz konusu saldırıda İsrail’in hava savunma sistemleri tarafından tespit edilemeyen silahlar kullandığını da belirtti. “Ülkelerin egemenliğini umursamadan ihlal etmeye çalışmak göz ardı edilmemeli ve her türlü yolla karşılık verilmelidir,” dedi. Doğrudan saldırılar ve müzakerelerdeki durum hakkında kesin bir tutum sergileyen Al-Thani, dost ülkelerle işbirliği içinde olduklarını ve yakın zamanda alınacak önlemler hakkında açıklama yapacaklarını belirtti.