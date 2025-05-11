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Katar Başbakanı, Filistin İle Görüştü

KATAR VE FİLİSTİN GÖRÜŞMELERİ

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Doha’da Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile bir araya geldi. Toplantıda, iki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri ele alındı ve bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yollar tartışıldı. Ayrıca, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmeler ile bölgesel olaylar değerlendirildi.

KATAR’IN FİLİSTİN DESTEKLEME POLİTİKASI

Görüşme sırasında, Al Sani Katar’ın Filistin halkına olan güçlü ve değişmez desteğini vurguladı. Katar, uluslararası meşruiyete dayanan kararlar doğrultusunda, Filistin halkının meşru haklarının korunması ve 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözümü desteklediğini bir kez daha ifade etti.

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