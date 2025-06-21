Katar, Batı Ülkelerine LNG Krizi Uyarısı Yaptı

İSRAİL’İN SALDIRILARINDAN SONRA KATAR’DA KRİZ GÖRÜŞMELERİ YAPILDI

İsrail’in İran’a ait büyük doğalgaz sahasına düzenlediği saldırılar sonrasında, bu sahayı İran ile paylaşan Katar, bu hafta enerji devleriyle kriz görüşmeleri gerçekleştirdi. Reuters’a göre, Katar’ın devlet enerji şirketi QatarEnergy’nin CEO’su ve ülkenin enerji bakanı olan Saad Al Kaabi, ABD, Britanya ve Avrupa hükümetlerinden çatışmanın Katar’dan yapılan gaz ihracatına olabilecek etkileri ve küresel gaz arzına yönelik artan tehditler hakkında uyarılmasını istedi. Katar’ın sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) operasyonlarında yaşayacak bir kesinti, Doha’nın en büyük doğalgaz rezervinden yapılan gazın yaklaşık %20’sinin küresel arzını tehlikeye sokabilir.

GÖRÜŞMELERİN DETAYLARI VE GELİŞMELER

Reuters’a konuşan bir diplomat, “QatarEnergy, yabancı ülkelerin olası tırmanmanın Katar’daki gaz üretimi üzerindeki etkilerini tam olarak anlamalarını sağlamak için çaba harcıyor” dedi. Ayrıca diplomat, Al Kaabi’nin bu hafta Doha’da, QatarEnergy’nin North Field (Kuzey Sahası) genişletme projesinde yer alan şirketlerin bağlı olduğu ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldiğini de belirtti. Şu ana kadar sevkiyatta herhangi bir aksama olmaması dikkati çekiyor. ABD’li enerji alanındaki büyük oyuncular olan ExxonMobil, ConocoPhillips ve İngiliz Shell ile İtalyan Eni ve Fransız TotalEnergies gibi şirketler, Katar’ın LNG ihracatını önümüzdeki yıllarda %82 oranında artırması beklenen projede yer alıyor.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE KATAR’IN TEPKİSİ

Katar şu anda yılda 77 milyon ton sıvılaştırılmış doğalgaz üretiyor ve şu ana kadar QatarEnergy’nin ihracatında bir kesinti yaşanmıyor. Ancak Katar, İsrail’in İran’ın doğalgaz sahasına yönelik düzenlediği saldırıyı, QatarEnergy tesislerine yaklaşık 200 kilometre mesafede olmasına rağmen “pervasız bir hamle” olarak değerlendirdi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El Ansari, “Bu sahalarda faaliyet gösteren şirketler uluslararası şirketlerdir ve özellikle North Field’da küresel bir varlık söz konusudur” şeklinde açıklamada bulundu.

GEMİ TRAFİĞİNE ETKİLERİ VE ALARM SEVİYESİ

İran’ın gaz sahasına yönelik yeni saldırıların, Katar’ın açık deniz tesislerindeki çalışanlarının güvenliğini tehdit edebileceği ve operasyonların durmasına yol açabileceği belirtiliyor. Ayrıca, Katar’a göre, İsrail’in İran’ın Buşehr nükleer santraline düzenleyeceği bir saldırı da aynı sonucu doğurabiliyor. Çünkü Basra Körfezi sularının radyoaktif kirliliğe maruz kalması durumunda, Katar sondaj platformlarına erişim imkânı sağlanamayabilir. Bazı İranlı yetkililerin açıklamalarına göre, Tahran Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini engellemeye çalışırsa, Katar’ın üretimi de etkilenebilir.

QATARENERGY İLE İLGİLİ ÖNLEMLER VE FİYAT ARTIŞLARI

QatarEnergy, LNG tankerlerini Hürmüz Boğazı’nın dışında tutarak, yalnızca yüklemeden bir gün önce Körfez’e girmeleri talimatını verdi. Hürmüz’de yaşanabilecek kesintiler özellikle Asya alıcılarını etkileyebilir, bu alıcılar, Atlantik havzasından gaz kargolarını çekmek için fiyat tekliflerini artırmak zorunda kalacak. Reuters’ın değerlendirmesine göre, LNG arzında oluşabilecek aksaklıklara dair endişeler, Asya spot sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) fiyatlarını yükseltti. Cuma günü itibarıyla fiyatlar, milyon İngiliz ısıl birimi (mmBtu) başına 14,00 dolara ulaşarak, önceki haftaya kıyasla %11’lik bir artış göstermiş oldu.