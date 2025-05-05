Katar’da Barış Görüşmeleri Sürüyor

KATAR’DA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Katar’da barış görüşmeleri devam ederken, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusundaki Güney Kivu eyaletinde ordu ile 23 Mart Hareketi (M23) isyancı grubu arasında şiddetli çatışmalar patlak verdi. KDC hükümeti ile M23 arasında gerçekleşen görüşmeler, Katar’ın başkenti Doha’da yürütülmekteyken, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Ituri eyaletlerinde çatışmalar hız kesmeden sürüyor. Bugün, taraflar arasında Güney Kivu’da yoğun çatışmalar yaşandı.

GÖRÜŞMELERE RAĞMEN ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, ordu tarafından desteklenen genç gönüllüler, Fizi bölgesinde, M23 ile bağlantılı Twirwaneho ve Red Tabara isyancı gruplarının saldırısına maruz kaldı. Bölge sakini Mauridi Mtoca, durumu anlatırken, “Evleri yakıyorlar, çatışmalar sabah 6’dan bu yana devam ediyor.” şeklinde konuştu. KDC Ordu Sözcüsü Albay Mak Hazukay, M23’ün saldırılarını, ateşkesin ve Doha-Washington hattındaki barış sürecinin “açık bir ihlali” olarak değerlendirdi.

ÇATIŞMALARDAN ETKİLENENLERİN SAYISI ARTIYOR

ABD ve Katar’ın arabuluculuğunda sürdürülen görüşmelere karşın, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 7,8 milyondan fazla kişi çatışmalar doğrultusunda yerinden edildi. BM İnsan Hakları Konseyi, sadece iki ay içinde 602 kişinin infaz edildiğini bildirdi. KDC’deki çatışmalar, 23 Mart 2009’da bölge ülkeleri tarafından imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla “23 Mart Hareketi” adı altında ortaya çıkan M23 ile irtibatlı. M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame’nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor. BM ve KDC’nin M23’e destek sağlamakla suçladığı Ruanda ise bu iddiaları reddediyor. M23 üyeleri, yıl başından bu yana devam eden saldırılarında Kuzey Kivu’nun başkenti Goma’yı ve Güney Kivu’nun başkenti Bukavu’yu kontrol altına almıştı. KDC’nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle bu yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu.