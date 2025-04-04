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Katar’da Ramazan Festivali Havai Fişekleri

RAMAZAN BAYRAMI ETKİNLİKLERİNE RENK KATTI

Ramazan Bayramı vesilesiyle Katar’da gerçekleştirilen Luseyl Gökyüzü Festivali, muhteşem havai fişek gösterileriyle dolu bir etkinlik haline geldi. Festival, ziyaretçilere sunmuş olduğu renkli ve görkemli manzaralarla katılımcıları büyüledi.

GÖKYÜZÜNDE EŞSİZ GÖRÜNTÜLER

Luseyl Gökyüzü Festivali, bayram coşkusunu yansıtan etkileyici havai fişek gösterileri sayesinde unutulmaz bir deneyim sundu. Havai fişeklerin gökyüzünde yarattığı görsel şölen, izleyenlerin yoğun ilgisini çekti ve festival havasını daha da artırdı.

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