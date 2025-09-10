Katar’da Saldırı Merak Ediliyordu!

İSRAİL’İN SALDIRISI VE KATAR’IN ASKERİ GÜCÜ

İsrail, dün Katar’ın başkenti Doha’da ateşkes konusunu görüşen Hamas yetkililerinin bulunduğu binaya saldırı düzenledi. Tüm dünya, bu saldırıyı kınarken, Katar’ın askeri gücü de yeniden gündeme geliyor.

KATAR ORDUSUNUN YAPISI VE GÜCÜ

Küçük yüzölçümüne sahip olmasına rağmen, Katar Silahlı Kuvvetleri büyük enerji gelirlerini savunmaya yönlendirmesiyle dikkat çekiyor. 2025 yılı itibarıyla Katar ordusu yaklaşık 11 bin 800 aktif personel barındırıyor. Yedek birlikler ve paramiliter unsurlarla birlikte bu sayı 20 bini aşıyor. Katar’ın kara kuvvetleri arasında Leopard 2A7 tankları ve PzH 2000 obüsleri yer alırken, donanması ise 9 korvet ve 38 devriye botuyla Basra Körfezi’ndeki enerji yollarını koruma görevini sürdürüyor.