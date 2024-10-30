Katar’daki Türk Askerlerine Ziyaret Gerçekleştirildi

Türk Askerleriyle Buluşma

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret için gittiği Katar’da Türk askerlerini ziyaret etti. Katar programı çerçevesinde Katar Türk Hava Unsur Komutanlığı’nı ziyaret eden Güler, burada Mehmetçik ile bir araya geldi. Bakan Güler, “Katar’da bulunmaktan, Hava Unsur Komutanlığını ziyaret etmekten ve askerlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu” ifade etti. Güler, askerlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, “Bölgemizde ve dünyada yaşanan kritik gelişmeler, artan risk ve tehditler güvenlik ortamının sürekli değiştiği hassas bir süreçten geçilmesine sebep olmaktadır. Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini korumak için birçok görevi başarıyla yerine getiriyoruz. Dost ülke Katar’da da kardeşlerimize destek oluyor, iş birliği ve dostluk bağlarımızı geliştiriyoruz” dedi.

Türkiye-Katar İlişkilerinin Güçlenmesi

Bakan Güler, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin son derece olumlu bir seviyede olduğunu belirterek, “Her geçen gün güçleniyor” değerlendirmesinde bulundu. Güler, uluslararası ve bölgesel konulardaki ortak perspektifin iş birliğini artırdığına dikkat çekti ve “Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığımız, 2017’den beri güvenlik, eğitim ve askeri danışmanlık faaliyetlerini sürdürmektedir. Ziyaretimizin hem askeri hem de savunma sanayi alanındaki ilişkilerimizin geliştirilmesi açısından faydalı geçtiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Hava Kuvvetlerinin Önemi

Güler, Türk ordusunun etkinliğinin arttığı bu dönemde Hava Kuvvetleri’nin kritik görevler üstlendiğini vurguladı. “Türk Hava Kuvvetleri; köklü tarihi, yetenekli personeli ve teknolojisi ile ülkemizin iftihar kaynağıdır. Bugün kendi pilotlarını yetiştirebilen sayılı ülkelerden biriyiz” dedi. Hava Kuvvetleri’nin bu konumunu sürdürebilmesi için sürekli olarak teknolojik yenilikleri hayata geçirdiklerini belirten Güler, insansız hava araçları ve akıllı mühimmatların yanı sıra yerli ve milli savaş uçağı Kaan gibi projelerin de büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Bölgesel Güvenlik İçin İş Birliği

TSK’nın hem Türkiye’nin savunma ve güvenliğini sağlarken hem de dost ülkelerdeki askeri eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini icra ettiğini belirten Güler, “Dost ülke Katar’da yeni bir sorumluluk üstlenmek, bölgesel güvenliğe katkı sağlamayı hedefliyoruz. Katar Hava Kuvvetleriyle birlikte çalışabilirliği artırmayı amaçlıyoruz. Hava Kuvvetlerimiz, ‘İstikbal göklerdedir’ sözünden ilham alarak dost ülkelerin semalarında da bu anlayışı yaymak arzusundadır” dedi.

Askeri İlişkilerin Gelişimi

Güler, Katar ile askeri ilişkilerin gelişiminde Hava Kuvvetleri’nin sorumluluklarının önemine işaret etti. “Buradaki varlığınız, Türk Hava Kuvvetleri’nin gücünü ve etkinliğini göstermesi açısından oldukça önemlidir. Hem bölgesel güvenliği sağlarken hem de Katar Hava Kuvvetlerinin kapasitesinin gelişimine katkıda bulunacaksınız” dedi. Bakan Güler, Türkiye ve Katar arasındaki güvenlik, askeri eğitim ve savunma sanayi iş birliğinin artarak devam etmesinin önemli bir hedef olduğunu belirtti. (DHA)