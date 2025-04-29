Katar Dışişleri Bakanı Destek Verdi

KATAR’IN BİRLİK ÇABALARI

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimin azaltılması için yürütülen tüm çabaları desteklediğini ifade etti. Katar Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Al Sani, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi ve işbirliği yolları ele alınırken, Hindistan ve Pakistan arasında artan gerginlik de masaya yatırıldı.

GERİLİMİN DÜŞÜRÜLMESİNE DESTEK

Al Sani, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimin azaltılması için harcanan her türlü çabanın destekçisi olduklarını belirtti. Ayrıca, iki ülke arasında var olan sorunların diyalog ve barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı. Pahalgam bölgesinde 22 Nisan’da gerçekleşen terör saldırısı, Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde bulunan Pahalgam’da, silahlı kişilerin turistlere açtığı ateş sonucu 26 kişinin hayatını kaybetmesine ve pek çok kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin “Pakistan’dan geldiği” iddiasıyla Hindistan, “İndus Suları Anlaşması”nı askıya alırken, Yeni Delhi’deki Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini talep etti. Ayrıca, Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerini askıya aldığını ve daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurdu. Buna karşılık Pakistan, söz konusu suçlamaları reddederek Hindistan’ın İslamabad’daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirdi. “İndus Suları Anlaşması”nın ihlaline yönelik olası müdahaleleri ise “savaş nedeni” sayacaklarını açıkladı. Hindistan ile ticari ilişkileri askıya alırken, hava sahasını kapatma kararı da aldı.