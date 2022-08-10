Katar Emiri, Sisi ile görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile görüşme gerçekleştirdi.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Al Sani ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirme yolları ile başta Gazze’deki son gelişmeler olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

İsrail, saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle 5 Ağustos Cuma günü Gazze’deki bir kaç hedefi vurmuştu. Saldırılar üzerine Gazze’den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmiş, İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Taraflar arasında varılan ateşkes 7 Ağustos’ta yürürlüğe girmişti.