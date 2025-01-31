Katar Emiri, Suriye’yi Ziyaret Eden İlk Lider

SURİYE’YE TARİHİ ZİYARET

Katar Emiri Al Thani, Esad rejimi sonrası Suriye’yi ziyaret eden ilk devlet lideri olma unvanını kazandı. Geçtiğimiz gün geçici Suriye Devlet Başkanı olarak ilan edilen Şara, konuk lideri Şam Havalimanı’nda kırmızı halıyla karşıladı.

İKİLİ İŞBİRLİĞİNE VURGU

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Katar Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Mohammed al-Khulaifi ile düzenlediği basın toplantısında, “Yaklaşık 14 yıldır süren iç savaşın harap ettiği ülkede yeniden yapılanma konusunda ikili işbirliğine yönelik kapsamlı bir çerçeveyi ele aldık” açıklamasını yaptı. Katarlı Bakan da Doha’nın “tüm insani yardım ve hizmet düzeylerinin yanı sıra altyapı ve elektrik konularında da gerekli desteği sağlamaya devam edeceğini” belirtti.

KATAR’IN DESTEK PLANLARI

Amerikan AP Ajansı’na konuşan bir kaynak, Katar’ın Suriye’de kamu sektöründe maaşların ödenmesine destek olma planını değerlendirdiğini iletti. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 8 Aralık’ta Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şam’ı ziyaret eden ilk üst düzey yabancı devlet adamı olmuştu.