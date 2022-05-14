Katar Emiri’nden Erdoğan’a teşekkür

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı RECEP Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Türkiye’ye ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, sıcak karışma nedeniyle Cumhurbaşkanı RECEP Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Katar Emiri Şeyh Temim, İstanbul ziyaretine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Vahdettin Köşkü’nde Erdoğan’ın kendisini kapıda karşıladığı fotoğrafı paylaşan Şeyh Temim, “Sıcak karşılamadan ötürü sayın Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Şeyh Temim, şöyle devam etti:

“Bugün kardeşim Sayın Erdoğan ile İstanbul’da bir araya geldik. Görüşmede ikili ilişkiler ile kardeş iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve evrensel meselelerle ilgili son gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunduk.”