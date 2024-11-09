Katar, Hamas Liderlerini Ülkeden Çıkartıyor

KATAR’DA ÖNEMLİ POLİTİKALARI DEĞİŞİKLİĞİ

Katar, Washington’un baskısının etkisiyle Hamas liderlerine ülkeyi terk etmelerini söyleyerek önemli bir politika değişikliği gerçekleştirdi. Financial Times’da yer alan habere göre, bu liderlerin Türkiye’ye taşınma ihtimali gündemde. Bu talep, yaklaşık on gün önce ABD’li yetkililer ile yapılan yoğun görüşmelerin ardından ortaya çıktı. 2012’den bu yana Katar, Hamas’ın siyasi ofisine başkent Doha’da ev sahipliği yapıyor. ABD, Katar’dan bu Filistinli grupla bir iletişim kanalı açmasını istedi.

7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’e gerçekleştirdiği Aksa Tufanı saldırısının ardından, Katar, iki taraf arasındaki rehine krizini çözmek için arabulucu rolünü üstlendi. Geçen yıl Katar’ın aracılığıyla 100’den fazla İsrailli rehine serbest bırakıldı. Fakat o zamandan beri görüşmeler çıkmaza girdi. Biden yönetiminden bir yetkili, Doha’ya “rehinelerin serbest bırakılması için tekrarlanan tekliflerin başarısızlığı üzerine, Hamas liderlerinin artık hiçbir Amerikan ortağının başkentinde hoş karşılanmaması gerektiğini” ifade etti. Bu yetkili, Katar’ın rehinelerin serbest bırakılmasında kritik bir rol oynamasına rağmen, Hamas’ın son zamanlarda rehine bırakmayı reddetmesinin ardından onların Doha’daki varlıklarının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

TÜRKİYE İLE OLASI BİR İŞBİRLİĞİ

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, Katar’daki Hamas liderlerinin Türkiye’ye taşınacağını bildirdi. Türkiye, uzun bir süredir Hamas’ın siyasi temsilcilerine ev sahipliği yapıyor ve Gazze’deki savaşın başlamasından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas’a desteğini açıkça dile getiriyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Financial Times’ın yorum talebine henüz yanıt vermedi. Bir Arap diplomat, Hamas yetkililerinin yakın zamanda Türkiye, İran, Cezayir ve Moritanya gibi ülkeleri ziyaret ederek yer değiştirme olasılıklarını müzakere ettiklerini söyledi. Bu diplomat, “Katar, Hamas liderlerini ilk etapta Amerikalılardan yeşil ışık aldıktan sonra ağırladı. ABD’nin tutumu değiştiğinde onlardan kurtulmaya çalışmak mantıklı” dedi. Katar son yıllarda Hamas’ın kontrolündeki Gazze’ye milyonlarca dolar yardımda bulundu, fakat 7 Ekim saldırıları ardından ülkenin imajı zedelendi. Arabuluculuk rolü ise takdir topladı ve rehine serbest bırakılmalarını sağladı.