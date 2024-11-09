“Katar, Hamas Liderlerini Ülkeden Gönderiyor”

KATAR’DAKİ DEĞİŞİM

Washington’un baskısının ardından Katar, Hamas liderlerine ülkeyi terk etmelerini söyleyerek politikasında önemli bir değişiklik yaptı. Financial Times’ta yer alan habere göre grubun liderlerinin Türkiye’ye taşınma olasılığı bulunuyor. Bu talep, yaklaşık 10 gün önce ABD’li yetkililerle gerçekleştirilen yoğun görüşmelerin ardından gündeme geldi. Katar, Suriye’deki iç savaşın Hamas’ı Şam’daki üssünü terk etmeye zorladığı 2012 yılından bu yana başkent Doha’da Hamas’ın siyasi ofisine ev sahipliği yapıyor. ABD, Katar’dan Filistinli grupla bir iletişim kanalı açmasını istedi.

REHİNE KRİZİ VE ABD İLE İLİŞKİLER

İsrailli yetkililere göre, Hamas’ın 7 Ekim 2023’te İsrail’e düzenlediği Aksa Tufanı’nın ardından Doha, İsrail ve Hamas arasındaki rehine krizini çözmede arabulucu rolü üstlendi. Geçen yıl Katar’ın aracılık ettiği bir anlaşmayla 100’den fazla İsrailli rehine serbest bırakıldı. Ancak görüşmeler bu tarihten sonra tıkanma noktasına geldi. Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili Doha’ya “rehinelerin serbest bırakılması için tekrarlanan tekliflerin başarısız olmasının ardından, Hamas liderlerinin artık hiçbir Amerikan ortağının başkentinde hoş karşılanmaması gerektiğini” belirtti. Bu yetkili, Katar’ın rehinelerin serbest bırakılmasında önemli bir rol oynamasına karşın Hamas’ın son zamanlarda rehine bırakmayı reddetmesinin ardından Doha’daki varlıklarının artık kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

TÜRKİYE’YE TAŞINMA İHTİMALİ

Konu hakkında bilgi sahibi bir kişi, Katar’daki Hamas liderlerinin Türkiye’ye taşınmasının gündemde olduğunu dile getirdi. Türkiye, uzun zamandır Hamas’ın siyasi temsilcilerine ev sahipliği yapıyor ve Gazze’deki savaşın patlak vermesinden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas’a açık destek sunuyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Financial Times’ın yorum talebine cevap vermedi. Bir Arap diplomat, Hamas yetkililerinin yakın zamanda Türkiye, İran, Cezayir ve Moritanya gibi ülkeleri ziyaret ederek yer değiştirme olasılıklarını görüştüklerini aktardı. Diplomat, “Katar, Hamas liderlerini ilk olarak Amerikalılardan yeşil ışık aldıktan sonra ağırladı. ABD’nin tutumu değiştiğinde onlardan kurtulmaya çalışmak mantıklı” şeklinde konuştu. Katar, son yıllarda Hamas’ın kontrolündeki Gazze’ye milyonlarca dolar gönderdi. Ancak 7 Ekim saldırıları, ülkenin imajını olumsuz etkiledi. Öte yandan, arabuluculuk rolü övgü topladı ve rehinelerin serbest bırakılmasına katkı sağladı.