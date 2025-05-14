Katar Havayolları Boeing’den Sipariş Verdi

KATAR HAVAYOLLARI BOEING’DEN REKOR SİPARİŞ VERİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Havayolları’nın Boeing şirketine 200 milyar dolarlık uçak siparişi verdiğini duyurdu. Trump, Orta Doğu turunun ikinci durak noktası olan Katar’ın başkenti Doha’da temaslarına devam ediyor. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası iki ülke arasında birçok anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar arasında Katar Havayolları’nın Boeing’den yaptığı 200 milyar dolarlık uçak siparişi yer alıyor ve bu, Boeing tarihindeki en büyük sipariş olarak kaydediliyor.

SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMALARI YAPILDI

Katar ve ABD arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla savunma iş birliği niyet mektubu imzalanırken, MQ-90 insansız hava araçlarının satışı için teklif ve kabul mektubu da onaylandı. Emiri Al Thani ile Trump, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik bir iş birliği bildirisini de imzaladı.

İmza töreninin ardından açıklama yapan Al Thani, “Başkan ile birkaç saat süren harika bir toplantı gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizle ilgili birçok konuyu ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdik. Bu anlaşmalarla Katar ve ABD arasındaki ilişkilerimiz yeni bir düzeye taşındı. Sayın Başkan’a bu tarihi ziyaret için teşekkür ediyorum” dedi.

DOSTLUK VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Trump ise, “Bugün burada dostum Emir Al Thani ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İran, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel istikrar konularında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Ticaret alanında da önemli bir adım attık. Boeing tarihinin en büyük uçak siparişi anlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın toplam değeri 200 milyar doları aşıyor. Bu bir rekor. Bu dostluk ve stratejik iş birliği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Trump, ayrıca Orta Doğu’daki ilişkilerin gelişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Biz ABD olarak her zaman Katar’ın ve bölgedeki dostlarımızın yanındayız” dedi.