Katar, Netanyahu’yu Tahrik Edici Buldu

KATAR’DAN NETANYAHU’YA CEVAP

Katar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Doha yönetimi hakkında yaptığı yorumları “tahrik edici ve siyasi ahlaktan yoksun” olarak değerlendirdi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, Netanyahu’nun “Katar’ın iki taraflı oynama ve çifte standardı bırakma zamanı geldi” şeklindeki ifadelerine yanıt verdi. Ensari, Netanyahu’nun açıklamalarını “tahrik edici, siyasi ve ahlaki sorumluluktan yoksun” olarak karakterize etti. Ayrıca, “Gazze’ye yönelik devam eden saldırıları bir medeniyet savunması olarak göstermek, tarih boyunca masum sivillere karşı işleyen yönetimlerin suçlarını haklı göstermek için kullandıkları sahte sloganları akla getiriyor” dedi.

KATAR’IN ARABULUCULUK ÇABALARI

Ensari, İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze’ye yönelik soykırım süreci boyunca Katar’ın “savaşı durdurma, sivilleri koruma ve esirlerin serbest bırakılmasını amaçlayan arabuluculuk çabalarına destek vermeye çalıştığını” belirtti. “Katar’ın ilkelere dayalı dış politikası, dürüst ve güvenilir arabulucu rolüyle çelişmiyor” diyen Ensari, İsrailli 138 esirin askeri operasyonla mı yoksa bugünkü eleştirilen arabuluculuk çabaları ile mi kurtarıldığını sorguladı.

Ayrıca, Gazze’deki Filistinlilerin yakın zamanda “en kötü felaketlerinden birini” yaşadığına dikkat çeken Ensari, “Bahsedilen medeniyet, (Gazze’deki Filistinlileri) boğucu kuşatmadan, sistematik açlık, ilaç ve barınma imkanından mahrum bırakmaya ve insani yardımın baskı ve siyasi şantaj silahı olarak kullanılmasına kadar yapılanlar mıdır?” şeklinde tepki gösterdi. Netanyahu’nun sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail’in “medeniyet ve barbarlık arasında Kurtuluş Savaşı” verdiği bilgisi yer aldı. Açıklamada, Netanyahu’nun, “Katar’ın her iki tarafla oynayarak anlamsız konuşmayı bırakıp, medeniyetin tarafında mı yoksa Hamas barbarlığının tarafında mı olduğuna karar vermesi gerekiyor” dediği aktarıldı.