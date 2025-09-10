Katar Saldırısı, ABD Ve İsnail’in İkiyüzlü Politikasını Gösteriyor

KATAR SALDIRISI VE ABD-İSRAİL POLİTİKALARI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Katar’daki Hamas müzakere heyetine yönelik gerçekleşen saldırıya dair önemli açıklamalarda bulundu. Bekin, “Katar saldırısı, ABD ve İsrail’in ikiyüzlü politikalarını ortaya koyma bakımından çok önemli bir gelişmedir.” diyerek, bu olayın bölgedeki güç dengelerinin ne denli karmaşık olduğunu gözler önüne serdi. Bekin, yaptığı açıklamada ABD yönetiminin, İsrail’e kayıtsız şartsız destek vererek bölgeyi büyük bir kaosa sürüklediğini belirtti.

SİYONİST İSRAİL VE BASKI YÖNTEMLERİ

İsrail’in, Katar’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını da ele alan Bekin, ABD’nin, siyonist İsrail’in mutlak güvenliği için bölgedeki ülkelerini müdahaleci yöntemlerle kontrol altına alma stratejileri doğrultusunda baskı ve şiddet yöntemleri kullandığını ifade etti. “Katar’a yönelik son saldırıda bunu görmek mümkündür.” diyen Bekin, uluslararası güçlerin bölgedeki istikrarı tehdit eden tutumlarını eleştirdi.

Orta Doğu’daki şiddet sarmalının devam ettiğine dikkat çeken Bekin, Türkiye’nin istikrarlı ve huzurlu olması gerektiğini vurguladı. Bekin, “İstikrarsız bir Türkiye, istikrarsız bir bölge anlamına gelecektir.” diyerek, Türkiye’nin güvenliğinin bölge için ne denli önemli olduğunu dile getirdi. Bu bağlamda, uluslararası ilişkilerde Türkiye’nin rolü ve bölgesel istikrar üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.