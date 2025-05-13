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Katar, Trump’ın Suriye Yaptırımlarını Kaldırmasını Destekliyor

KATAR’IN MEMNUNİYETİ

Katar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma isteğini sevinçle karşılıyor. Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu adımın “yeni Suriye’nin istikrarı ve refahı yolunda önemli bir adım” olduğu ifade ediliyor. Suudi Arabistan ve Türkiye’nin bu süreçteki katkıları da takdir ediliyor ve iki ülkenin girişimlerinin yapıcı ve destekleyici olduğu vurgulanıyor. Ayrıca Katar, Suriye’nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve halkının güvenlik, istikrar ile kalkınma konusundaki meşru taleplerine desteğini yineledi.

SURİYE’DEN GELEN TEPKİ

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesine yönelik yaptırımları kaldırmayı düşünmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Bu durumu “Suriye halkı için tarihi dönüm noktası” olarak değerlendirdi. Trump, Suudi Arabistan’da yaptığı konuşmada, ABD’nin Suriye’ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması yönünde talimat vereceğini ifade etti ve bunun Suriye için yeni bir başlangıç fırsatı sunacağını söyledi.

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