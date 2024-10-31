“Katar Türk Hava Unsurunu Ziyaret”

MİLLİ SAVUNMA BAKANI KATAR’DA MEHMETÇİKLERLE BULUŞTU

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar programı çerçevesinde Katar Türk Hava Unsur Komutanlığı’nı ziyaret ederek Mehmetçiklerle bir araya geldi. Bakan Güler, personele yönelik yaptığı konuşmada “Resmi ziyaret kapsamında dost ve kardeş ülke Katar’da bulunmaktan ve Hava Unsur Komutanlığımızı ziyaret etmekten ve sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” şeklinde ifadelerde bulundu.

CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Güler, sözlerinin devamında “Dün büyük bir gurur ve coşkuyla kutladığımız Cumhuriyet Bayramınızı bir kez daha tebrik ediyor; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum” diyerek Cumhuriyet Bayramı’nın önemine vurgu yaptı.