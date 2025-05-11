Katar, Umman ile Müzakereleri Destekledi

KATAR’IN MEMNUNİYETİ

Katar, Umman’ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasındaki dördüncü tur nükleer müzakerelerin yeniden başlamasına dair kararı olumlu bir şekilde karşılıyor. Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Doha’da İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile bir araya geldi.

Açıklamada, Katarlı ve İranlı bakanların iki ülke arasındaki işbirliği ilişkilerini geliştirme fırsatlarına odaklandıkları belirtildi. Ayrıca, Bin Abdurrahman ve Erakçi’nin Gazze Şeridi ile işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmelerle birlikte, ortak öneme sahip çeşitli bölgesel ve uluslararası meseleleri de değerlendirdikleri ifade edildi. Bin Abdurrahman, Katar’ın Umman aracılığıyla ABD ile İran arasında, adil, kalıcı ve bağlayıcı bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla müzakerelerin yeniden başlatılması hususundaki uzlaşmayı memnuniyetle karşıladığını aktardı.

BÖLGESEL GÖRÜŞMELER

İran Dışişleri Bakanı Erakçi’nin Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile dün Cidde’de “ikili ve bölgesel” konuları görüşmesi, bu süreçte dikkate değer bir adım olarak kaydedildi. Bu görüşmelerin, bölgedeki işbirliği ve istikrarı pekiştirecek önemli bir katkı sağladığı düşünülüyor.