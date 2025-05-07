Katar Ve BAE, Diyaloğa Çağırdı

ASKERİ TIRMANIŞIN DURDURULMASI İÇİN ÇAĞRILAR YAPILIYOR

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Umman ve Cezayir, Hindistan ile Pakistan’ı askeri gerginliği sona erdirmeye ve krizin diplomatik yollarla çözülmesi için diyaloğa yönelmeye davet ediyor. Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, iki ülke arasındaki artan gerginliğin büyük bir endişe kaynağı olduğu ifade edildi. Açıklamada, her iki tarafa da “iyi komşuluk ilkelerine saygı göstermeleri ve krizi sağduyu ve diplomatik kanallar aracılığıyla çözmeleri” çağrısı yapıldı. İletişim kanallarının açık tutulması gerektiği, sorunların yapıcı diyalog aracılığıyla çözülmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, “kapsamlı, uzlaşıya dayalı ve sürdürülebilir çözümlere ulaşılmasının önemi”ne dikkat çekildi.

İKİ ÜLKE ARASINDA DİYALOG VURGUSU

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Al Sani, bu görüşmelerde iki ülkenin yaşadığı krizin son aşamalarını ve diplomasi ile çözüm yollarını ele aldı. Görüşmede, sorunların diyalog ve barışçıl yollarla çözülmesini hedefleyen tüm bölgesel ve uluslararası çabalara destek verdiklerini belirtti.

BAE’DEN SOĞUKKANLILIK ÇAĞRISI

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Hindistan ve Pakistan’ı “soğukkanlı davranmaya, gerilimi azaltmaya ve daha fazla askeri tırmanıştan kaçınmaya” çağırdı. Tarafları diyalog ve anlayış çağrılarına kulak vermeye teşvik eden Bin Zayid, “askeri tırmanışı önlemeye, Asya’nın güneyinde istikrar sağlamaya ve bölgeyi gerilimden uzak tutmaya” davet etti. Diplomasi ve diyalogun, tüm krizler için en iyi çözüm yolu olduğunu ifade eden Bin Zayid, bu çabaların halkların barış, istikrar ve refah özlemlerinin gerçekleşmesine katkıda bulunacağını belirtti.

GÜVENLİK VE İSTİKRAR İÇİN ORTAK ÇABALAR

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğine ilişkin büyük bir endişe duyulduğunu kaydetti. Her iki ülkenin itidalli olmaya ve sorunları barışçıl yollarla çözmeye davet edildiği açıklamada, bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması için kapsamlı ve sürdürülebilir çözümler bulunması gerektiği belirtildi.

ÇATIŞMALARIN DİPLAMATİK YOLLA ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR

Umman Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ile Pakistan arasındaki mevcut askeri tırmanışın büyük endişeyle izlendiğini vurguladı. Açıklamada, iki ülkeden bu tehlikeli durumu sınırlandırmaları, uzlaşıyı sağlamak için diplomatik çabalara yönelmeleri ve siyasi çözümlere öncelik vermeleri istendi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan bir duyuruda da Hindistan ile Pakistan arasındaki trajik çatışmalardan ötürü derin bir üzüntü ve endişe duyulduğu ifade edildi. Burada da iki tarafa güç kullanımı yerine siyasi ve diplomatik yola yönelmeleri ve itidal göstermeleri çağrısı yapıldı.

HİNDİSTAN’IN PAKİSTAN’A YAPTIĞI SALDIRILAR

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesindeki bir terör saldırısında 26 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası 6 Mayıs’ta Pakistan topraklarına ve Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi. Hint ordusu, “terör yapılanması” olarak tanımladığı 9 hedefin vurulduğunu açıkladı. İslamabad ise saldırılarda sivil hedefler bulunduğunu ve şu ana kadar 31 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Pakistan ordusu, Hindistan tarafından gerçekleştirilen saldırı esnasında 5 savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu, ancak Yeni Delhi bu durumu doğrulamadı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kabine toplantısında askeri operasyonları “Sindoor operasyonu” olarak adlandırdı ve bunu bir “gurur anı” şeklinde değerlendirdi. “Sindoor” kelimesi, Hint kültüründe evli kadınların alınlarına sürdükleri kırmızı toz anlamına geliyor.