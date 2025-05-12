Katar Ve Mısır’dan Hamas Açıklaması Yapıldı

ORTAK AÇIKLAMA VE GAZZE’DEKİ DURUM

Katar ve Mısır, Hamas’ın ABD-İsrail çifte vatandaşı olan Edan Alexander’ı serbest bırakma kararına ilişkin ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, bu durumun “memnuniyetle karşılandığı” ifade edilerek, “Bu durumu, Gazze Şeridi’nde ateşkesin sağlanması, tutuklu ve esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların güvenli şekilde bölgeye ulaştırılmasına dair müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik iyi niyetli ve olumlu bir adım olarak görüyoruz” denildi.

İNSANİ KRİZ VE BARİŞ ÇABALARI

Açıklamada, Gazze’deki çatışmaların daha fazla insani sonuç doğurmaması için bir an önce sona ermesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, “Bölgede kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik samimi ve iyi niyetli çabalar gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz” belirtildi. Katar ve Mısır, Gazze Şeridi’ndeki durumu iyileştirmek için ABD ile koordinasyon içinde arabuluculuk çabalarını sürdürüyor. “Amacımız, sivillerin çektiği acıyı hafifletmek ve nihayetinde savaşın ve onun neden olduğu insani krizin sona erdirilmesini sağlayacak kapsamlı bir ateşkes için gerekli şartları oluşturmaktır” ifadeleri de yer aldı.

HAMAS’IN KARARININ ARKA PLANINA YARDIMCI OLMA ÇABALARI

Hamas’ın Gazze lideri Halil el-Hayya, Edan Alexander’ın serbest bırakılmasının bir arabuluculuk çabası olduğunu belirtti. “Arabulucu kardeşlerimizin ateşkes sağlama çabalarının bir parçası olarak Hamas son birkaç gündür ABD yönetimiyle temas halinde ve hareket büyük bir iyi niyet göstergesi sergiledi” diyen El-Hayya, serbest bırakma kararının ateşkesin sağlanması ile Gazze Şeridi’ndeki halk için yardım girişlerine izin verilmesi açısından önemli bir adım olduğunu aktardı.

TRUMP’IN DEĞERLENDİRME VE HAREKETİN ÖNEMİ

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamada, bu gelişmeyi “iyi niyetli bir adım” olarak nitelendirdi. “Bu büyük haberi mümkün kılan herkese minnettarım” diyen Trump, bunun “ABD’ye ve arabulucular Katar ile Mısır’ın savaşı sona erdirme ve esirleri sevdiklerine kavuşturma çabalarına karşı atılmış iyi niyetli bir adım” olduğuna dikkat çekti. “Umarım bu, acımasız savaşı sona erdirmek için gerekli olan son adımların başlangıcı olur. O kutlama gününü dört gözle bekliyorum” şeklinde ifadelerine yer verildi.