Katar Ve Mısır, Hamas’ın Açıklamasından Memnun

KATAR VE MISIR’DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Katar ve Mısır, Hamas’ın ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander’ı serbest bırakacağı duyurusuna memnuniyet duyduklarını belirtti. Katar Dışişleri Bakanlığı’nda yayımlanan bildiride, bu adımın tarafların görüşmelere geri dönmesi için iyi niyetli ve cesaret verici bir girişim olduğu ifade edildi.

ATEŞKES VE İNSANİ KRİZ İÇİN OLUMSUZ ETKİLERİ GİDERMEK

Yapılan açıklamada, bu kararın Gazze’de ateşkesin sağlanması, esirlerin serbest bırakılması, yardımların güvenli bir şekilde bölgeye ulaşması ve insani krizin giderilmesi açısından olumlu bir gelişme olduğu vurgulandı. Savaşın sona erdirilmesi ve Gazze’deki insani krizin derinleşmesinin önlenmesine yönelik acil bir ihtiyaç bulunduğu da kaydedildi. Sürecin adalet ve bölgesel barış sağlama yönünde yapıcı bir girişim olduğuna dikkat çekildi.

ARABULUCULUK FAALİYETLERİ SÜRECEK

Açıklamada, Gazze’deki çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla ABD ile iş birliği içinde arabuluculuk çalışmalarının devam edeceği belirtildi. Bu adımın Gazze’deki sivillerin yaşadığı trajediyi sona erdirmek ve savaşın yarattığı insani felaketi durdurmak için önemli bir çaba olduğu vurgulandı. Hamas ise ABD yönetimi ile yapılan görüşmeler sonucunda, “ateşkesin sağlanması ve Gazze’ye insani yardımların girişinin sağlanması için ilk adım niteliğindeki bu konuya çok olumlu yaklaştıklarını” bildirdi. Ayrıca, süreç boyunca Katar, Mısır ve Türkiye’nin katkılarından dolayı teşekkür etti.