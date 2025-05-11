Katar Ve Mısır, Hamas’ın Sevinçle Duyurdu

KATAR VE MISIR’DAN OLUMSUZ DEĞERLENDİRME

Katar ile Mısır, Hamas’ın, ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander’ı serbest bırakacağını duyurmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Katar Dışişleri Bakanlığında yayımlanan açıklamada, bu adımın iyi niyetli olduğu ve tarafların masaya dönmesi açısından cesaret verici bir girişim olduğu kaydedildi.

GELİŞMELERİN ÖNEMİ

Açıklamada, bu kararın Gazze’de ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve yardımların güvenli bir şekilde bölgeye ulaşması açısından olumlu bir gelişme olduğu ifade edildi. Ayrıca, savaşın sona erdirilmesi ve Gazze’deki insani krizin derinleşmesinin önlenmesi gerektiği vurgulandı. Bu sürecin, adalet ve bölgesel barış sağlama yönünde samimi ve yapıcı bir girişim olarak değerlendirildiğine değinildi.

ARABULUCULUK FAALİYETLERİ

Gazze’deki çatışmanın sona erdirilmesi amacıyla ABD ile işbirliği içerisinde arabuluculuk faaliyetlerinin sürdürüleceği belirtilen açıklamada, bu adımın Gazze’deki sivillerin yaşadığı trajediyi sonlandırmak ve savaşın neden olduğu insani felaketi durdurmak için çok önemli bir çaba olduğunun altı çizildi. Hamas ise ABD yönetimiyle yapmış olduğu görüşmeler sonucunda “ateşkesin sağlanması, Gazze’ye girişlerin açılması ve insani yardımların girişinin sağlanması için bu konuya çok olumlu yaklaştıklarını” belirtmişti. Ayrıca, arabulucu ülkeler Katar ve Mısır’ın yanı sıra Türkiye’ye de sürece katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.