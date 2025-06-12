Katarakt Ameliyatı Yazın Güvenli Ve Hızlıdır

KATARAKT AMELİYATI YAZ AYLARINDA GÜVENLE YAPILABİLİYOR

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Fırat Helvacıoğlu, modern cerrahi tekniklerin katarakt ameliyatlarını yaz aylarında güvenli şekilde gerçekleştirmeyi sağladığını belirtiyor. “Eskiden ameliyathane koşulları mevsimsel etkilenebiliyordu, ama günümüzde katarakt cerrahisi steril, klimalı ve sabit sıcaklıkta yapılan bir işlemdir. Yazın ameliyat olmanın herhangi bir riski yok; hatta iyileşme süreci açısından bazı avantajları bile var,” şeklinde konuşuyor.

YAZ AYLARINDA AMELİYAT ELOĞUNUN HIZI

Prof. Dr. Helvacıoğlu, yaz aylarında gerçekleştirilen ameliyatların iyileşme sürecinin daha hızlı olabileceğini dile getiriyor: “Yazın hava genel olarak daha nemli olduğu için, ameliyat sonrası kullanılan göz damlaları buharlaşmadan daha uzun süre etkili kalabiliyor. Ayrıca hastalar güneş ışığı sayesinde daha enerjik ve moralli oluyor, bu da iyileşmeyi olumlu etkiliyor.”

KATARAKT GEÇİKMEYE GELMEZ

Kataraktın ilerleyici bir göz hastalığı olduğuna dikkat çeken Helvacıoğlu, görme kaybının kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor. “Katarakt tedavi edilebilir bir hastalıktır ama geç kalındığında yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir,” uyarısını yapıyor. Hastaların sıklıkla süreci fark etmeden görüş kalitesinin düştüğünü, renklerin soluklaştığını ve gece araç kullanma zorluğu yaşadıklarını açıklıyor.

TATİL PLANI ENGEL OLMAYACAK

Katarakt ameliyatının kısa süreli bir işlem olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Helvacıoğlu, işlem sonrası normal hayata dönüşün çok hızlı gerçekleştiğini belirtiyor. “Katarakt ameliyatı ortalama 10 dakika sürer. Aynı gün taburcu olunur, çoğu hasta ertesi gün net görüşle uyanır. Tatil planları için bu bir engel değildir; tam tersine, tatilinizi daha keyifli hale getirebilir,” diyor.