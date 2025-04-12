Katerina Kurupkina, Silikonlarını Çıkararak Mesaj Aldı

UKRAYNALI BLOG YAZARINDAN GÜÇLÜ AÇIKLAMA

32 yaşındaki Ukraynalı blog yazarı ve beslenme uzmanı Katerina Kurupkina, silikonlarını çıkardığını sosyal medyadan duyurduğunda, böyle büyük bir etki yaratacağını asla düşünmemişti. Paylaştığı Instagram videosu 7,5 milyon izlenmeye ulaştı. Genç kadın, silikonlarını çıkarmayı düşünen kadınlardan “binlerce” mesaj aldığını ifade ediyor.

KATARINA’NIN DEĞİŞİMİ

BBC Ukraynaca Servisi’ne verdiği röportajda Kurupkina, “Daha büyük göğüslere sahip olmanın beni daha mutlu, daha sağlıklı veya daha güzel yapmadığını yeni fark ettim” diyor. Silikonlarını çıkarma kararını, küçük kızının “Annem gibi büyük göğüslere sahip olmak istiyorum” demesinin ardından aldığını belirtiyor. “Ona yanlış örnek olduğumu fark ettim” diyor. Katerina yalnız değil; dünya genelinde daha fazla kadın göğüs implantlarını çıkarmayı tercih ediyor.

DÜNYA ÇAPINDA TREND

Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği (ISAPS) verilerine göre, meme implantı çıkarma işlemleri veya diğer adıyla “meme eksplantları”, 2019’dan bu yana yüzde 46,3 oranında bir artış gösteriyor. 90’lar ve 2000’ler boyunca kozmetik cerrahi denince akla gelen meme büyütme ameliyatlarının sayısı da düşüşte. Sadece 2022-2023 yılları arasında yüzde 13 oranında daha az ameliyat yapıldı. Uzmanlar, silikon çıkarmaya yönelimin temel nedeninin kozmetik olduğunu düşünüyorlar. “Daha küçük, daha doğal görünümlü göğüslere” doğru bir eğilim oluştuğunu aktarıyorlar.

GÖĞÜS İMPLANTLARINDA DEĞİŞİM

Amerikan Plastik Cerrahlar Derneği’nden (ASPS) Dr. Kristy Hamilton, “Kadınlar 2025 yılında, beş veya on yıl öncesine kıyasla farklı görünmek istiyorlar” diyor. Hamilton, “90’larda ve 2000’lerde yerleştirdiğimiz implantlar genellikle çok büyüktü. Bugün, implant taktırmış kadınlar, meme küçültmeyi tercih edebiliyor ya da doğal meme dokularını yeterli görüyorsa, silikonu tamamen çıkarabiliyorlar” şeklinde açıklıyor. Dr. Hamilton küçük göğüslerin moda olduğunu ifade ediyor.

IMPANTLARIN YENİLENME GEREKLİLİĞİ

Brezilya Plastik Cerrahlar Derneği (SBCP) Direktörü Dr. Bruno Herkenhoff, büyütmeden daha fazla meme implantı çıkarma ameliyatı yaptığını ve hastalarının artık “büyük göğüslerle özdeşleşmediğini” aktarıyor. Ayrıca, implantların yenilenme zorunluluğu nedeniyle kadınların bu durumdan kaçınabileceğine dikkat çekiyor. Dr. Herkenhoff, meme implantı hastalığı ve bağışıklık temelli komplikasyon olasılıklarının da kadınları implantlarını çıkarmaya veya göğüs büyütmeden tamamen kaçınmaya yönelttiğini belirtiyor.

DOĞAL GÜZELLİK TRENDİ

Katerina, implantını çıkarma kararını bu olasılık nedeniyle “10’a katlandığını” belirtiyor. Dr. Hamilton ise “Kadınların implantlarını çıkarmaya yönelmesinin birincil sebebinin bu olduğunu düşünmüyorum. Bunun daha çok estetik bir değişim olduğuna inanıyorum” diye açıklıyor. Estetik cerrah Hamilton, göğüs implantı ameliyatlarındaki ilerlemenin aynı zamanda göğüs implantı çıkarma eğilimini de tetiklediğini belirtiyor.

AMELİYATSIZ YÖNTEMLERE YÖNELİYORLAR

Dr. Hamilton, hastalarının çoğunun artık dolgulardan tamamen uzak durduğunu ve sektördeki dolgu kullanımına yönelik aşırı reklamlara karşı durulduğunu ifade ediyor. Dr. Herkenhoff’a göre, popülerlik kazanan yeni prosedürler arasında kolajen uyarımı öne çıkıyor. Katerina, göğüs implantlarını çıkardıktan sonra dudaklarını da doğal boyutlarına geri döndürdü.

SEKTÖRÜN GÖRÜŞLERİ

BBC’ye konuşan kozmetik sektöründen üst düzey bir isim, sektörün doğal güzellik trendinin kalıcı olduğuna inandığını belirtiyor. Ancak bu kişi, “doğal görünümü sağlayan” ürünlerin yine de revaçta olacağını ekliyor. 2023’te yapılan bir araştırmaya göre, küresel güzellik pazarında perakende satışlar 2022’ye göre %10 artarak 446 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde cerrahi olmayan prosedürlerde de yaklaşık yüzde 2’lik bir artış gözlemlendi.