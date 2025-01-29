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Katherine ve Pratt Ailesinin Yeni Bebeği

katherine-ve-pratt-ailesinin-yeni-bebegi

ÇİFTİN BEBEĞİ FOTOGRAFLANDI

Pratt ve Katherine Schwarzenegger, yeni bebeklerinin adını Ford Fitzgerald olarak açıkladı. Çift, bu özel anı sosyal medya hesaplarından paylaşıma sundu. Minik bebeğin tulumunda altındaki bezden sızma izleri gösterecek şekilde bir fotoğraf dikkat çekti ve takipçilerinden büyük ilgi gördü.

KATHERINE GÜLÜYOR

Paylaşılan pozda, Katherine’in evliliğinden olan iki kız çocuğu annesi olarak durumu görünce kahkahalarını tutamadığı gözlemlendi. Arnold Schwarzenegger’ın torunu Ford Fitzgerald’ın ilk fotoğrafı, bebeğin anne ve babasının takipçilerini gülümsetmeyi başardı.

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