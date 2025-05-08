Katil, Cinayet İşlediği Yerden Ayrıldı

CİNAYET ZANLISININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sivas’ta kardeşlerin cinayetiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Boğazları kesilerek hayatını kaybeden 22 yaşındaki Umutcan ve 16 yaşındaki Melisa Şimşek’in katili, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonrası Ankara’da yakalandı. Zanlı, yakalandıktan sonra Sivas’a getirildi ve burada sağlık kontrolünden geçti.

OLAY HAREKETLERİ GÜVENLİK KAMERALARINDA

Güvenlik kameraya yansıyan görüntüler, cinayetin işlendiği binadan katilin ayrılış anlarını ortaya koydu. Cinayet, Kılavuz Mahallesi 55. Sokak’taki bir apartmanda gerçekleşti. Melisa Şimşek’in, cinayet öncesinde ellerinin bağlandığı belirlendi. Olayın ardından polis, zanlı ya da zanlıları tespit etmek için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, detaylı bir takip sürdürerek, 25 saatlik kamera kayıtlarını inceledi.

Cinayet aleti olarak değerlendirilen pala ve bıçak, güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi. Yakalandıktan sonra Sivas’a gece yarısı ulaşan zanlı, Sivas Numune Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolüne tabi tutuldu. Ayrıca, cinayet zanlısının elinde kesiklerin olduğu da rapor edildi.