İzmir’de yaşayan Ezgi Özarslan 28 Temmuz’da iş yerinde boşanmak üzere olduğu eşi tarafından silahla vuruldu.

Ağır yaralanan 31 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay sonrası kaçan Deniz Özarslan hala kayıp.

Kadın dernekleri, katil zanlısının fotoğrafının olduğu ilanlar bastırdı, İzmir’in işlek noktalarına asıldı.

Katilin bir an önce bulunmasına katkı sağlamak için 16 şehre daha duvar ve direklere zanlının fotoğrafının olduğu ”Ezgi’nin katili nerede?” yazılı ilanlar yapıştırıldı.

Deniz Özarslan’ı görenlerin polise haber vermesi istendi.