Katil Sevgiliden ‘Astral Seyahat’ Savunması

OLAYIN DETAYLARI

Bağcılar’da 29 Mart 2024 tarihinde yaşanan trajik olayda, hastanede güvenlik görevlisi olarak görev yapan Cumali Varan (46), aynı hastanede hemşirelik yapan kız arkadaşı Sibel Kavılı’yı (44) silahla vurarak hayatını kaybettirdi. Varan hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılama süreci başladı. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık Cumali Varan ve zarar görmüş taraflar hazır bulundu. Duruşmaya, tarafların avukatları da katılım gösterdi.

SANIKTAN SAVUNMA

Duruşmanın ilerleyen bölümlerinde savunma yapan sanık Cumali Varan, “Karşı tarafı çok sevdiğim için incitici bir şey yapmak istemedim. Her zaman maddi manevi destek oldum. Son zamanlarda astral seyahat eğitimleri almaya başlamıştı. Bu eğitimleri benim üzerimde uygulamak istiyordu. Üzerimde seanslar uyguladı, psikolojim bozuldu. Olay günü 8. yılımızı kutlamak ve sürpriz yapmak için kapısında bekledim. ‘Yine mi sen’ dedi ve içeri davet etti beni” ifadelerini kullandı. Savunmasında, yaşadığı ruhsal çalkantıları ve olayın seyrini etkileyen durumları aktardı.