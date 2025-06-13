Katil Zanlısı B.O. Adliyeye Sevk Edildi

ÖĞRETMEN CİNAYETİ ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Konya’da öğretmen olan arkadaşını görev yaptığı okulda silahla vurup öldüren katil zanlısı, adliyeye götürüldü. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, gazetecilerin “Arkadaşını öldürdüğüne pişman mısın?” sorusuna “Pişman değilim” yanıtı verdi.

Olay Yeri VE GÜVENLİK GÜÇLERİ

Olay, dün saat 14.00 sularında merkez Karatay ilçesindeki Fetih Mahallesi’nde bulunan Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleşti. İddialara göre, şüpheli B.O. (27), rehberlik öğretmeni arkadaşını, 33 yaşındaki Muhammed Öz’ü ve amcası D.O.’yu görmek için okula geldi. B.O., paltosunun içerisinde gizlediği tüfeği ile okulun 1. katındaki Öz’ün odasına girdi. İkili arasında yaşanan kısa süren bir tartışmanın ardından B.O., yanında getirdiği tüfekle Muhammed Öz’e 10 el ateş etti.

POLİS MÜDAHALESİ VE SORUŞTURMA

Muhammed Öz olay yerinde hayatını kaybederken, ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi okula sevk edildi. Daha önce birçok suç kaydı bulunan katil zanlısı B.O., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Muhammed Öz’ün cansız bedeni, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sonrasında otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SAĞLIK KONTROLÜ VE ADLİYE SÜRECİ

Katil zanlısı B.O., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Konya Numune Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Burada gazetecilere verdiği yanıtla dikkat çeken zanlı, “Pişman değilim” ifadelerini kullandı. Ardından zabıtalar eşliğinde adliyeye sevk edildi.