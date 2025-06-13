Katil Zanlısı B.O. Tutuklandı

OLAYIN GERÇEĞİ

Konya’da öğretmen olan bir şahsı okulda öldüren katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi’nde bulunan Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu’nda dün saat 14.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, şüpheli B.O. (27), rehberlik öğretmeni olan arkadaşı Muhammed Öz’ün (33) görev yaptığı okula geldi.

OLAYIN SEBEPLERİ

B.O., paltosuna sakladığı tüfek ile 1. katta bulunan Öz’ün odasına girdi. İkili arasında kısa bir tartışma yaşandıktan sonra, B.O. yanında getirdiği tüfekle Muhammed Öz’e 10 el ateş açtı. Öğretmen, olay yerinde hayatını kaybederken, B.O. okulda meydana gelen olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KANUNİ SÜREÇ

Katil zanlısı B.O., emniyetteki işlemlerinin ardından Konya Numune Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından adliyeye sevk edilen B.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.