Haberler

Katil Zanlısı B.O. Tutuklandı

OLAYIN GERÇEĞİ

Konya’da öğretmen olan bir şahsı okulda öldüren katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi’nde bulunan Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu’nda dün saat 14.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, şüpheli B.O. (27), rehberlik öğretmeni olan arkadaşı Muhammed Öz’ün (33) görev yaptığı okula geldi.

OLAYIN SEBEPLERİ

B.O., paltosuna sakladığı tüfek ile 1. katta bulunan Öz’ün odasına girdi. İkili arasında kısa bir tartışma yaşandıktan sonra, B.O. yanında getirdiği tüfekle Muhammed Öz’e 10 el ateş açtı. Öğretmen, olay yerinde hayatını kaybederken, B.O. okulda meydana gelen olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KANUNİ SÜREÇ

Katil zanlısı B.O., emniyetteki işlemlerinin ardından Konya Numune Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından adliyeye sevk edilen B.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

66 Yaşındaki Adamın İşkence Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ünye'de 66 yaşındaki Ahmet Cavıldak’a yapılan işkencenin görüntüleri gün yüzüne çıktı. Üç sanık, Yargıtay tarafından ömür boyu ve 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Haberler

Ceyhan’da Operasyonda 10 Tutuklandı

Ceyhan'da gerçekleştirilen operasyonda, 20 gözaltına alınan kişiden yarısı tutuklandı. Operasyonda sahte altınlar, silahlar ve dijital materyaller yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.