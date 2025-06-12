Katil Zanlısı Öğretmeni Vurdu, Gözaltında

ÖĞRETMENİN KATİL ZANLISI ARKADAŞI ÇIKTI

Konya’da görev yaptığı okulda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden öğretmenin şüphelisi, yakın arkadaşı oldu. Öğretmenin, katil zanlısıyla bir süre ev arkadaşlığı yaptığı ve şüphelinin çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirtildi. Olay, merkez Karatay ilçesinde Fetih Mahallesi’nde bulunan Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu’nda 14.00 sularında gerçekleşti.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN B.O. İLE ÖĞRETMEN MUHAMMED ÖZ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

İddialara göre, 27 yaşındaki B.O., rehberlik öğretmeni olan Muhammed Öz ve onun amcası D.O.’nun da öğretmen olarak çalıştığı okula geldi. Paltosuna gizlediği tüfek ile nöbetçi öğrenciye öğretmen olduğunu söyleyen B.O., daha sonra 1. katta bulunan Muhammed Öz’ün odasına girdi. Burada kısa bir tartışmanın ardından B.O., yanında getirdiği tüfekle Muhammed Öz’e 10 el ateş etti. Öğretmen olay yerinde öldü, ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi okula yönlendirildi.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI, CANSIZ BEDENİ MORGDA

Bir dizi suç kaydı bulunan B.O., okula gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Muhammed Öz’ün cesedi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Konya Valiliği olaya dair bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “12.06.2025 günü saat 14.15 sıralarında Karatay ilçemiz Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana gelen kasten öldürme olayında; okulda görevli öğretmen M.Ö. (33), arkadaşı olduğunu öğrenilen B.O. (27) isimli şahıs tarafından okul içinde silahla vurularak hayatını kaybetmiştir. Olayı gerçekleştiren şahıs suç aleti ile birlikte yakalanmış olup, konuyla ilgili tahkikat titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”