Katil Zanlısının Şok İfadesi Ortaya Çıktı!

KAYBOLAN KÜÇÜK KIZIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İstanbul’un Şişli ilçesi Feriköy’de 31 Ekim’de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin cesedi Feriköy Mezarlığı’nda tespit edildi. Kızlarını bulmak için televizyon programına katılarak yardım talep eden aile, üzüntü dolu bir arayış içerisindeydi. Güvenlik güçleri, bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek, dün gece gelen bir ihbarla araştırma alanını daralttı. Kağıt toplayıcısı M.Ö., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. 49 yaşındaki M.Ö. suçunu itiraf etti ve yönlendirmesi sonucu küçük kızın cesedi mezarlıkta bulundu. Daha önce suç kaydı bulunan M.Ö.’nün, Hanilçi’nin kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu’nun yapacağı inceleme ile netleşecek.

Katil zanlısı, polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, nöbetçi savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Alınan karar sonrası M.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Feriköy Mezarlığı içerisinde gerçekleşen cinayeti itiraf eden şüphelinin savcılığa verdiği ifadeler, cinayetin nasıl işlendiğini gözler önüne serdi. M.Ö. savcılık ifadesinde şunları söyledi: “Çocuk peşime takıldı, yanımda yürüdü. Mezarlığın orada çocuk 200 lira istedi. Vermeyince küfretti. Moralim bozuk olduğu için sinirlendim. Çocuğu mezarlığa soktum. Mezarlık içinde kızın üzerinde bulunan eşarpla iki mezar arasında boğdum. Üstünü de otlarla kapattım.” ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘çocuğu kasten öldürme’ suçlarından tutuklanan M.Ö.’nün Şişli’deki bir barakada arama yapılacağı bildirildi.