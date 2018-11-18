Katili Trump açıklayacak

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın katilini Amerika Birleşik Devleri Başkanı Donald Trump açıklayacak.

ABD Başkanı Trump, ‘Cemal Kaşıkçı’yı kimin öldürdüğüne dair rapor salı günü elimde olacak’ dedi.

Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) Kaşıkçı cinayeti emrinin Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından verildiği sonucuna vardığı iddialarını değerlendiren Trump, “Henüz herhangi bir değerlendirme yapmadılar. Bunun için çok erken. Bu tamamlanmamış bir rapor.” dedi.

Trump, “Önümüzdeki iki gün içinde belki pazartesi veya salı günü tam bir rapor almış olacağız ve tam tamamlanmış olacak.” diye konuştu.

Gün içinde CIA Direktörü Gina Haspel ile görüştüğünü aktaran Trump, “Bir gazetecinin öldürülmesi korkunç bir şey.” ifadesini kullandı.

TRT