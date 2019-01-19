Katılım Bankası kuruluyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye Emlak Katılım Bankasının yeniden açılacağını vatandaşlara müjdeledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada “Türkiye Emlak Katılım Bankasının 93 yıllık mirası ve tarihi var. Bankanın tekrar faaliyete başlaması için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bankanın temel stratejilerini, müşteriye ulaşacağı kanalları ve sunacağı hizmet gruplarını belirledik. Nihai noktaya geldik” dedi.

Bakan Kurum ayrıca Türkiye Emlak Katılım Bankasını çok yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açmayı planladıklarını da duyurdu.