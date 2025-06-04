Katılım Emeklilik, 175 Bin BES Katılımcısı

GENÇ BİREYSEL EMEKLİLİK KATILIMCI SAYISI ARTMAKTADIR

Katılım Emeklilik, 18 yaş altındaki 175 bin bireysel emeklilik sistemi (BES) katılımcısıyla bu alanda pazarın yüzde 10’unu aşan bir pay elde ediyor. Yapılan açıklamada, çocukların finansal geleceğine yapılan yatırımın önemi giderek artarken, BES bu alanda dikkat çekici bir yükseliş sergiliyor. Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre, 18 yaş altı BES katılımcı sayısı 1 milyon 720 bine ulaştı. Katılım Emeklilik, 175 bin katılımcıyla sektörde önemli bir konuma sahip oldu. Şirket, 0-1 yaş grubundaki 15 bin katılımcıyla en çok tercih edilen kurumlardan biri olarak öne çıkıyor.

FAİZSİZ YATIRIM OPSİYONLARI SUNULMAKTADIR

Katılım Emeklilik’in sunduğu ürün portföyü, özellikle faizsiz yatırım seçenekleri arayan aileler için cazip seçenekler sunuyor. Tamamen faizsiz prensiplere dayanan 19 farklı bireysel emeklilik fonu ile yatırımcılara geniş bir tercih yelpazesi sunan şirketin Altın Katılım fonu (KEF) dikkat çekiyor. Ayrıca, Kıymetli Madenler (KJM) fonu da son dönemde kazandıran fonlar arasında yer alıyor. Katılım Emeklilik, “Erken BES” kapsamında sunduğu yaşa özel avantaj paketleriyle dikkat çekiyor.

ÖZEL PAKETLERİN FAYDALARI VE AVANTAJLARI

Yeni doğanlar için hazırlanan özel pakette annelere ücretsiz psikolojik danışmanlık, oyuncak, mobilya, kıyafet ve kreş gibi alanlarda anlaşmalı markalardan indirim fırsatları sunuluyor. Hizmetler arasında 2-5 yaş grubu çocuklar için ücretsiz diş ve göz muayeneleri, oyun terapisi ve danışmanlık bulunurken, 5-18 yaş arasındaki okul çağı çocuklara yönelik paketlerde üniversiteye girişte çevrim içi tercih danışmanlığı, ergenlik destek hizmetleri ve spor salonlarında indirimli kurslar gibi pek çok ayrıcalık sunuluyor.

FİNANSAL FARKINDALIK VE GELECEK PLANLAMASI

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Erken BES ürünündeki büyümenin ailelerin çocuklarının geleceği için tasarrufa daha bilinçli yaklaşmasını gösterdiğini söylüyor. İlginin, yalnızca bugünü değil geleceği de güvence altına almak isteyen ailelerin, devlet katkısı gibi avantajlarla uzun vadeli tasarruf sistemlerine yöneldiğini ortaya koyduğunu belirten Sincek, “Tasarruf artık doğumla birlikte başlıyor, bu da bize geleceğe dair güçlü bir finansal farkındalık sinyali veriyor.” diyor. Sincek, katılımcılara sundukları fonlar sayesinde enflasyonun üzerinde kazanç elde etme fırsatı tanıdıklarını ve “Faizsiz yatırım anlayışımızla hem değerlerimize uygun hem de finansal olarak avantajlı bir gelecek planı sunuyoruz.” değerlendirmesini yapıyor.