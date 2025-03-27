Katlanabilir iPhone 2026’da Piyasaya Sürülecek

KATLANABİLİR TELEFON PAZARINDAKİ YENİ GELİŞMELER

Katlanabilir akıllı telefon pazarı son dönemde önemli bir ivme kazanıyor. Samsung, Xiaomi, Huawei ve Google gibi büyük firmalar bu alanda yoğun bir rekabet içinde yer almakta. Buna rağmen, teknoloji devi Apple, bu süreçte sessizliğini sürdürmeye devam ediyor. Yıllardır konuşulan katlanabilir iPhone ile ilgili kesin bilgiye sahip olunmaması, durumun yakında değişeceği yönündeki haberlerle farklı bir boyut kazanıyor.

TASARIMIN ÖNE ÇIKAN UNSURLARI

Apple’ın katlanabilir iPhone’u tasarım açısından dikkat çekici bir yapıya sahip olması bekleniyor. Bazı beklentilerin aksine, telefonun Galaxy Z Flip gibi kapaklı bir tasarıma sahip olması beklenmiyor. Bunun yerine, Galaxy Z Fold’a benzer bir kitap tarzı katlama mekanizması kullanması öngörülüyor. Açıldığında daha geniş bir iç ekran sunarak kullanıcılara tablet benzeri bir deneyim sağlayacak.

EKRAN TEKNOLOJİSİNDEKİ İYİLEŞMELER

Katlanabilir iPhone’un ekran teknolojisi, merak edilen özelliklerden biri. Raporlara dayanarak, Apple, katlanabilir ekranlardaki kırışma problemini büyük ölçüde ortadan kaldırmayı başarmış durumda. Telefonun ekranında insan gözünün neredeyse algılayamayacağı bir kırışıklık bulunması, Apple’a rakiplerine karşı önemli bir avantaj kazandıracak.

PİYASA GİREŞ TARİHİ VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Apple’ın katlanabilir iPhone’u, performans açısından da dikkat çekici özelliklerle donatılacak. Telefonda, iPhone 17 Air için geliştirilmiş olan pil, modem ve yonga seti teknolojileri yer alacak. Bu sayede kullanıcılar, üstün bir performans ve uzun süreli pil ömrü deneyimi elde edecek. Katlanabilir iPhone’un seri üretimine 2026’nın ikinci yarısında başlanması planlanıyor ve bu da piyasaya sürülme tarihinin 2026’nın sonlarına denk gelebileceği anlamına geliyor.

KATLANABİLİR iPHONE FİYAT ARALIKLARI

Apple’ın katlanabilir iPhone’unun fiyatı, teknoloji dünyasında büyük bir merak konusu. Telefonun fiyatının yaklaşık 2,000 dolardan başlayarak 2,500 dolara kadar çıkması bekleniyor. Bu fiyat aralığı, Apple’ın katlanabilir iPhone’unu, şirket tarihinde üretilmiş en pahalı iPhone yapacak.