Katlanabilir iPhone 2026’da Tanıtılacak

KATLANABİLİR TELEFON PAZARINDAKİ GELİŞMELER

Katlanabilir akıllı telefon pazarı son yıllarda büyük bir ivme kazanıyor. Samsung, Xiaomi, Huawei ve Google gibi büyük markalar bu alanda yoğun bir rekabet içerisinde. Ancak Apple, şimdiye kadar bu rekabette sessizliğini sürdürdü. Uzun süredir gündemde olan söylentilere rağmen, Apple’ın katlanabilir iPhone’u hakkında henüz net bir bilgi yoktu. Fakat yeni haberler, durumun kısa süre içinde değişeceğini gösteriyor.

YENİ TASARIM ÖZELLİKLERİ

Apple’ın katlanabilir iPhone’u tasarım açısından dikkat çekici özellikler taşıyacak. Gelen beklentilere göre, telefonun Galaxy Z Flip gibi kapaklı bir tasarıma sahip olmasından ziyade, Galaxy Z Fold modeline benzer kitap tarzı bir katlama mekanizması kullanacağı tahmin ediliyor. Bu tasarım, telefonu açtığınızda büyük bir iç ekran sunarak kullanıcılara tablet benzeri bir deneyim yaşatacak.

KIRIŞMAYAN EKRAN TEKNOLOJİSİ

Apple’ın katlanabilir iPhone’unun en merak edilen özelliklerinden biri de ekran teknolojisi olacak. Raporlara göre, Apple, katlanabilir ekranlarda yaşanan kırışıklık sorununu büyük ölçüde aşmayı başarmış durumda. Telefonun ekranında, insan gözüyle neredeyse fark edilmesi imkansız bir kırışıklığın olacağı söyleniyor. Bu durum, Apple’a rakiplerine karşı önemli bir avantaj sunacak.

ÜST DÜZEY PERFORMANS VERİMLİLİĞİ

Apple’ın katlanabilir iPhone’u, performans açısından da üst düzey özellikler bulunduracak. iPhone 17 Air için geliştirilen pil, modem ve yonga seti teknolojileri telefonda kullanılacak. Bu sayede kullanıcılar, güçlü bir performans ve uzun bir pil ömrü deneyimi elde edecek. Apple’ın katlanabilir iPhone’unun seri üretimine 2026’nın ikinci yarısında başlanması planlanıyor. Bu, telefonun piyasaya sürülme tarihinin de 2026’nın sonlarına denk gelebileceği anlamına geliyor.

KATLANABİLİR iPHONE’UN FİYATI

Apple’ın katlanabilir iPhone’unun fiyatı teknoloji dünyasında büyük bir merak konusu. Telefonun, yaklaşık 2.000 dolardan başlayıp 2.500 dolara kadar çıkması bekleniyor. Bu fiyat aralığı, Apple’ın katlanabilir iPhone’unu, şirket tarihindeki en pahalı iPhone haline getirecek.