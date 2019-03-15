Katliama Ankara’dan ilk tepki

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Yeni Zelanda’da bir camiye gerçekleştirilen kanlı saldırı hakkında Cumhurbaşkanlığı’ndan ilk açıklama geldi.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kasabasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor. Türkiye’den ilk açıklama, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan geldi.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kasabasının Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi içerisine silahlı saldırganlarca ateş açıldı.

Saldırı esnasında camide, cuma namazı için 200 kişinin bulunduğu belirtildi. Saldırıda, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.

Silah seslerinin, Linwood Mahallesinde bulunan bir camiden daha duyulduğu belirtildi.

Sıcak gelişmeyle ilgili Türkiye’den ilk açıklama, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan geldi .

Kalın’ın, Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Yeni Zelanda #Christchurch’te Nur Camine yapılan ırkçı ve faşist saldırıda onlarca kişi hunharca katledildi.

Saldırıyı şiddetle kınıyor, ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum.

Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir.

İslam ve Müslüman karşıtı İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük.

Dünya artık bu söylemlere karşı sesini yukseltmeli ve İslamofobik faşist terörizme dur demelidir.

FAHRETTİN ALTUN’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Cami saldırılarını “en güçlü şekilde” kınadığını bildiren Altun, “Dualarımız ve düşüncelerimiz kurbanların ve yakınlarının yanında. Bu bize birlik olmadan ayakta kalamayacağımızı hatırlattı. Hep beraber her türlü terörizme karşı durma zamanıdır” ifadelerini kullandı.

NTV