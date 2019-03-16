Katliamcı, o tarihte Türkiye’ye gelmiş

Yeni Zelanda'yı kana bulayan terörist ile ilgili yeni detaylar geliyor.

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Yeni Zelanda’da camiye saldıran ve 49 kişinin ölümüne neden olan katliamcının bir süre Türkiye’de kaldığı öğrenildi.

Reuters haber ajansından yapılan açıklmada, “Yeni Zelanda’daki teröristin geçmişte bir süre Türkiye’de bulunduğu belirlendi. Terörist saldırısının şüphelisinin Türkiye bağlantıları araştırılıyor” denildi. Teröristin 17-20 Mart 2016 ve 13 Eylül-25 Ekim 2016’da Türkiye’de kaldığı bildirildi.

Reuters haber ajansının Türk yetkililere dayandırdığı haberine göre 49 kişinin ölümüne neden olan teröristin Türkiye’de bulunduğu sırada bağlantıda olduğu kişiler ve neler yaptığı araştırılmaya başlandı.

Edinilen bilgiye göre terörist, Türkiye’ye birden fazla kez ziyarette bulundu ve uzun süreler kaldı. Teröristin Avrupa, Asya ve Afrika’da da birçok ülkede bulunmuş olabileceği üzerinde durulduğu belirtildi.

TRT World’ün haberine göre ise terörist, 17-20 Eylül 2016 ve 13 Eylül-25 Ekim 2016 tarihleri arasında Türkiye’de bulundu.

Terörist geçtiğimiz yıl 9-15 Kasım tarihleri arasında ise Bulgaristan’da da bulundu. Teröristin Bulgaristan’da tarihi yerleri görmek ve Bulgaristan tarihini öğrenmek için ülkede bulunduğu bildirildi.

TRT