Katliamcı mahkemede bu işareti yaptı!

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Yeni Zelanda’da 2 camiye saldırarak 49 kişiyi katleden terörist Breton Tarrant, çıkarıldığı mahkemede cinayetten tutuklandı.

Mahkemede kefalet talebinde bulunmayan teröristin 2016 yılında toplam 47 gün Türkiye’de kaldığı da ortaya çıktı.

Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde, iki camiye silahla saldıran 28 yaşındaki terörist Brenton Tarrant hakim karşısına çıkarıldı.

Terörist mahkemeye beyaz bir kıyafet ve elleri kelepçeli götürüldü.

Kefalet talebinde bulunmadı, cinayet suçlamasıyla tutuklandı.

Bir sonraki duruşma 5 Nisan’da görülecek. Saldırıyla ilgili biri Avustralya vatandaşı 3 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Teröristin duruşmada eliyle yaptığı işaret ise dikkat çekti. İşaretin beyaz ırkın üstünlüğünü simgeleyen White Power, yani “beyaz güç hareketi” olduğu ifade edildi.

Teröristin duruşma sırasında basına servis edilen görüntülerinde yüzü gösterilmedi, bunun mahkeme kararı olduğu belirtildi.

NTV