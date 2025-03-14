Katmandu’da Holi Festivali Coşkuyla Kutlandı

HOLİ FESTİVALİ COŞKUYLA KUTLANDI

Nepal’in başkenti Katmandu’da düzenlenen Holi Festivali büyük bir coşkuyla geçiyor. Renklerin festivali olarak bilinen bu etkinlik, aynı zamanda bahar mevsiminin başlangıcını müjdeliyor.

FESTİVALİN ANLAM VE ÖNEMİ

Holi Festivali, geleneksel olarak insanlar arasında sevgi ve kardeşliği pekiştiren bir etkinlik olarak görülüyor. Renklerin ve neşenin ön planda olduğu bu kutlamalar, toplumsal bağları güçlendiriyor. Katmandu’daki etkinliklerde, katılımcılar birbiriyle su ve renklerle eğleniyor.